Блогер Митрошина полностью признала вину в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

Ранее сообщалось, что девушка была доставлена на допросБлогер Александра Митрошина полностью признала вину в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) по Москве.
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