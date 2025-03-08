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Блогер Митрошина полностью признала вину в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

Блогер Митрошина полностью признала вину в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

Ранее сообщалось, что девушка была доставлена на допросБлогер Александра Митрошина полностью признала вину в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) по Москве.

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