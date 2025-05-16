В Смоленской области состоялся турнир по баскетболу среди юношей

В соревнованиях боролись за победу команды из Десногорска, Витебска, Калуги и Великих Лук. Баскетболисты 2013 года рождения показали свои спортивные навыки на турнире, который был приурочен к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
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