В Смоленской области состоялся турнир по баскетболу среди юношей

В соревнованиях боролись за победу команды из Десногорска, Витебска, Калуги и Великих Лук. Баскетболисты 2013 года рождения показали свои спортивные навыки на турнире, который был приурочен к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне.