Полной неожиданностью для Запада и особенно США стало то, что конфликт на Украине полностью изменил Россию.
Шок даже для США: чем украинский конфликт обернулся для России
Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Вы думаете,что "кровавый клоун" не чувствует ответственности за свои преступления? Он забывается с каждой дозой,но потом просыпается и чувствует,...что свет в конце туннеля притягивает с каждым разом всё сильнее...только шоком для США или Запада это не будет. Всему своё время...и оно придёт.
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