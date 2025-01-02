Шок даже для США: чем украинский конфликт обернулся для России

МБ

Михаил Бердников

Вы думаете,что "кровавый клоун" не чувствует ответственности за свои преступления? Он забывается с каждой дозой,но потом просыпается и чувствует,...что свет в конце туннеля притягивает с каждым разом всё сильнее...только шоком для США или Запада это не будет. Всему своё время...и оно придёт.