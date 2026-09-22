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За рулем

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На рынок вышла внедорожная версия Toyota RAV4 с ценой чуть выше 2 млн рублей

На рынок вышла внедорожная версия Toyota RAV4 с ценой чуть выше 2 млн рублей

Китайский рынок получил еще одну модификацию Toyota RAV4 – Off-Road Edition. Совместное предприятие FAW Toyota оценило ее в 177 800 юаней, то есть примерно в 2,25 млн рублей.

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