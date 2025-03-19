Pirelli анонсировала новый трофей для победителей спринтерской квалификации

PirelliИтальянская шинная компания Pirelli, являющаяся монопольным поставщиком покрышек для Формулы 1, подготовила особую награду для победителей квалификации спринтерской гонки, которые будут вручать, начиная с Гран При Китая.
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