Ландо Норрис: «Предвкушаю сражение с Расселлом – надеюсь, теперь начнем бороться чаще»

Ландо Норрис предвкушает битву с Джорджем Расселлом на Гран-при Австралии. Пилот «Макларена» завершил квалификацию на четвертой позиции, его соперник из «Мерседеса» – на шестой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх