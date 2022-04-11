Победа «Спартака» и провал «Локо», ничья «Ман Сити» и «Ливерпуля», СКА повел в финале Запада, 3 пенальти «Барсе», 775-й гол Овечкина, скандал с Роналду и другие новости утра

1. В РПЛ в воскресенье было довольно жарко: «Ростов» разгромил «Локомотив» (4:1). «Локо» играл вдесятером после удаления Тикнизяна в 1-м тайме и сумел ответить лишь голом Изидора с пенальти в конце встречи.