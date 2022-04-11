Не только о футболе

855 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей озеров
    Вместо BMV или Toyota,есть дорогие очень солидные "китайцы",например,Lynk & Co 05 с движком на 190 л.с. 8-диапозонный...Победа «Спартака»...
  • сергей озеров
    Он бы послушал,этот Генич, свою громкую радость,когда Кукуляк поставил левый пенальти на 86 минуте...да и Николсон не...Победа «Спартака»...
  • Лена Мисько
    😫 Доооооолгий ваааааар. Почему наши видеопросмотры такие медленные. Тут подсчитали страшную цифру. (https://www.spo...5 матчей тура РПЛ...

Победа «Спартака» и провал «Локо», ничья «Ман Сити» и «Ливерпуля», СКА повел в финале Запада, 3 пенальти «Барсе», 775-й гол Овечкина, скандал с Роналду и другие новости утра

Победа «Спартака» и провал «Локо», ничья «Ман Сити» и «Ливерпуля», СКА повел в финале Запада, 3 пенальти «Барсе», 775-й гол Овечкина, скандал с Роналду и другие новости утра

1. В РПЛ в воскресенье было довольно жарко: «Ростов» разгромил «Локомотив» (4:1). «Локо» играл вдесятером после удаления Тикнизяна в 1-м тайме и сумел ответить лишь голом Изидора с пенальти в конце встречи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх