Россиянам дали рекомендации по выбору качественного растворимого кофе

Специалисты советуют обращать внимание на тип растворимого кофе, долю арабики и робусты в смеси, срок годности и целостность упаковки Алехандро Хилон, создатель сети кофеен Macondo в Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости о своих предпочтениях в растворимом кофе.