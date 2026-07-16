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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам дали рекомендации по выбору качественного растворимого кофе

Россиянам дали рекомендации по выбору качественного растворимого кофе

Специалисты советуют обращать внимание на тип растворимого кофе, долю арабики и робусты в смеси, срок годности и целостность упаковки Алехандро Хилон, создатель сети кофеен Macondo в Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости о своих предпочтениях в растворимом кофе.

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