Страна и люди

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Маргарита Симоновна, Вы главред или главвред?(с)

Маргарита Симоновна, Вы главред или главвред?(с)

Припала, конеЩно , а чО  граждан России уже всех вызволили?  Хорошее предложение, но очень уж щедроеГлавный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян написала в своем Телеграм-канале, что можно было бы обменять осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана, получившего 25 лет по делу о госизмене Владимира Кара-Мурзу (признан в России иностранным агентом) и задержанного по подозрению в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому грозит в США 175 лет тюрьмы.

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