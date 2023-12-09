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Четыре области в обмен на НАТО: США обозначили русским свои условия мира

Четыре области в обмен на НАТО: США обозначили русским свои условия мира

Американский "разоблачитель" Сеймур Хёрш "слил", будто Россия и Украина "втайне" ведут мирные переговоры.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
))))).....&quot;такие вопросы с кондачка не решаются - зайдите на недельке&quot; (с)
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6 час.
САША ЛЕПАЕВ
нужно показать сша большой болт. и пусть его сосут вместе с целей. скоро не отличишь байдена от зели. обои падают одинаково.обоих иметь будет наша страна.
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6 час.
Михаил Васильев
А России нужно столько нахлебников кормить?!
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5 час.

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