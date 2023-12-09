Четыре области в обмен на НАТО: США обозначили русским свои условия мира

)))))....."такие вопросы с кондачка не решаются - зайдите на недельке" (с)

САША ЛЕПАЕВ

нужно показать сша большой болт. и пусть его сосут вместе с целей. скоро не отличишь байдена от зели. обои падают одинаково.обоих иметь будет наша страна.