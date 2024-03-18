Чего удумали, господа европарламентеры. Вспомнили про какое-то золото румынское в количестве 90 тонн, которое румынское правительство в 1916 году попросило забрать у них, пока они там со своими проблемами вопросы решают.
Верните золото румынам!
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Вернём только киркорова...
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9 час.
лина любимцева
Классный ответ!!!👍👍👍👍
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9 час.
лл
лина любимцева
Румыны пусть свое золото нашарят в карманах немцев, или англичан... Пошарьте-пошарьте...
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9 час.
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