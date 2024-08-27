Кто в США вспомнит, как Франция «выходила» из НАТО

Сегодня у многих на уме только одно – будет ли использован второй шанс Трампа? Штатам вот уже много лет не хватает достойного лидера, но ведь едва ли не все страны проходили исторические периоды, когда остро нуждались в сильных правителях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)