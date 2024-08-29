«План победы» Зеленского

Борис Джерелиевский 28 августа 2024 г., 15:33 Амбиции просроченного вновь загнали ВСУ в ловушку Западные и украинские источники констатируют, что боевые действия в Курской области принимают позиционный характер – стороны начинают окапываться и минируют линию соприкосновения.
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