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Русский Днепропетровск

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«План победы» Зеленского

Борис Джерелиевский 28 августа 2024 г., 15:33   Амбиции просроченного вновь загнали ВСУ в ловушку Западные и украинские источники констатируют, что боевые действия в Курской области принимают позиционный характер – стороны начинают окапываться и минируют линию соприкосновения.

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