Новак поручил Минстрою представить расчеты последствий индексации тарифов ЖКХ

Вице-премьер России Александр Новак поручил Минстрою представить в Минэкономразвития, Минфин и правительство расчеты последствий применения индексации тарифов на услуги ЖКХ по фактическому размеру инфляции.
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