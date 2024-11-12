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Кто-то переместил старейший спутник Великобритании

Кто-то переместил старейший спутник Великобритании

Военный спутник связи Skynet-1A / © Getty Images Запущенный в 1969 году, всего через несколько месяцев после того, как люди впервые оказались на Луне, спутник Skynet-1A находился над восточным побережьем Африки для передачи сообщений британским войскам в Сингапуре (их вывели оттуда только в 1970-х).

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