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Русская весна

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США обзванивали генералов ВСУ с угрозами отключить разведку и поставки оружия из-за ударов по российским НПЗ — TKI

США обзванивали генералов ВСУ с угрозами отключить разведку и поставки оружия из-за ударов по российским НПЗ — TKI

США обзванивали генералов ВСУ с угрозами отключить разведку и поставки оружия из-за ударов по российским НПЗ, пишет The Kyiv Independent.

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