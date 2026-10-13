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Мой Дом 21

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10 моментов из жизни швеи, над которыми мы смеёмся сквозь слёзы

10 моментов из жизни швеи, над которыми мы смеёмся сквозь слёзы

Есть особый вид терапии, который не требует ни записи к специалисту, ни финансовых вложений — это возможность от души посмеяться над собственными творческими «затыками».

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