10 моментов из жизни швеи, над которыми мы смеёмся сквозь слёзы

Есть особый вид терапии, который не требует ни записи к специалисту, ни финансовых вложений — это возможность от души посмеяться над собственными творческими «затыками».
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