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Мир Истории

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Какую страшную тайну Романовы хранили все 300 лет своего царствования

Какую страшную тайну Романовы хранили все 300 лет своего царствования

Кем приходился первому Царю династии Романовых Лжедмитрий I В 1590 году вдова костромского опричника Мария Шестова, девичья фамилия которой все 300 лет правления Романовых так и оставалась их тайной, выдала замуж свою дочь Ксению за Фёдора Романова.

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Комментарии
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Александр Соломон
интересно... но меня волнует другое... что было при Тартарии и Гиперборее?
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