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В Санкт-Петербурге арестована девушка-блогер, разбогатевшая на «законах мироздания»

В Санкт-Петербурге арестована девушка-блогер, разбогатевшая на «законах мироздания»

В Санкт-Петербурге арестована 20-летняя девушка-блогер, подозреваемая в мошеннических действий. Как пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на источники, она брала с клиентов сотни тысяч рублей за консультационные практикумы и обещала сделать их богатыми.

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