В Санкт-Петербурге арестована девушка-блогер, разбогатевшая на «законах мироздания»

В Санкт-Петербурге арестована 20-летняя девушка-блогер, подозреваемая в мошеннических действий. Как пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на источники, она брала с клиентов сотни тысяч рублей за консультационные практикумы и обещала сделать их богатыми.