Прокуратура добивается обращения в доход государства акций производителя макарон "Макфа" и крупнейшего производителя вина

Генпрокуратура добивается обращения в доход государства акций еще двух крупных предприятий. Речь идет о компании "Макфа" - крупнейшем в стране производителя макаронных изделий, а также группе компаний "Ариант", одном из крупнейших производителей винодельческой продукции.