Прокуратура добивается обращения в доход государства акций производителя макарон "Макфа" и крупнейшего производителя вина

Генпрокуратура добивается обращения в доход государства акций еще двух крупных предприятий. Речь идет о компании "Макфа" - крупнейшем в стране производителя макаронных изделий, а также группе компаний "Ариант", одном из крупнейших производителей винодельческой продукции.
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