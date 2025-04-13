"Соллерс": спрос на автомобили в ближайшей перспективе не восстановится

Спрос на автомобили в России в ближайшей перспективе не восстановится из-за отсутствия у части покупателей денег на покупку машин, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор группы "Соллерс" Николай Соболев.
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