Всё говорит о том, что в переговорном процессе по российско-украинскому конфликту, а, возможно, и в самом конфликте наступил решительный момент, когда все должно завершится мирным соглашением между Россией и Украиной на условиях России .
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