Высокая инфляция может помешать дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики, однако на бизнес Сибири дорогие кредиты влияют слабее, чем в среднем по России Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых на заседании 23 октября.