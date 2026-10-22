Высокая инфляция может помешать дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики, однако на бизнес Сибири дорогие кредиты влияют слабее, чем в среднем по России Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых на заседании 23 октября.
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