Веда Словена. День Богини Дивы-Перуницы

В древних славянский Родах в июле месяце отмечают День Богини Дивы -Перуницы, Супруги Бога Перуна. Дива-Перуница - это Небесная Богиня обильного Плодородия, которая управляет дождём, грозами и молниями, верная супруга и помощница Вышнего Бога Перуна.
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