Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 835 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Маркитанов
    Нужно встать на Путь раскрытия внутренней красоты и любви к себе. Полюбив себя вы избавитель от болезненности отношен...КАК ОСВОБОДИТЬСЯ ...
  • Александр Николаевич
    Додола это девушка сирота в балканской традиции вызывания дождя, центральный персонаж или участник этого обрядВеда Словена. Ден...
  • Александр Николаевич
    Процесс избавления от привязанности может занять время, поэтому будьте терпеливыми к себе. ...КАК ОСВОБОДИТЬСЯ ...

Веда Словена. День Богини Дивы-Перуницы

Веда Словена. День Богини Дивы-Перуницы

В древних славянский Родах в июле месяце отмечают День Богини Дивы -Перуницы, Супруги Бога Перуна. Дива-Перуница - это Небесная Богиня обильного Плодородия, которая управляет дождём, грозами и молниями, верная супруга и помощница Вышнего Бога Перуна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
Додола это девушка сирота в балканской традиции вызывания дождя, центральный персонаж или участник этого обряд
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх