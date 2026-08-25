На фоне усиления взаимных ударов по морской инфраструктуре в Черном и Азовском морях стороны конфликта обсуждают возможность заключения морского перемирия.
Россия и Украина ведут переговоры о морском перемирии
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Неужели российские власти ничему не научили два минских обмана с этими бесами и их хозяевами. Бандеровской нечисти нужна передышка, чтобы перевооружиться и перегруппироваться. Опять пойдем на поводу?
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4 н.
SI
Sergey Ivanov
Александр Лагуткин
Неужели российские власти ничему не научили два минских обмана с этими бесами и их хозяевами. Бандеровской нечисти нужна передышка, чтобы перевооружиться и перегруппироваться. Опять пойдем на поводу?
«Водяное перемирие» означает снятие морской блокады с Одессы. Значит, корабли с оружием снова пойдут в Одессу! Да, оттуда они уйдут груженые зерном. Но ТУДА они привезут вооружение, которое будет убивать наших солдат! Что- то договорнячком попахивает. Похоже, наши олигархи нашли общий язык с олигархами украинскими. Все по Марксу: «Нет такого преступления, на которое не пошла бы буржуазия ради прибыли!».
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4 н.
АЛ
Александр Лагуткин
Похоже на то. До недавнего времени, почти четыре года этой войны наши продажные барыги гнали нефть по н/п "Дружба" в Болгарию на заводы Лукойла. На этих заводах российская нефть перерабатывалась и заполняла баки бронетехники ВСУ. Барыги гнали деньги в банки врагов, а Россия получала поток цинковых ящиков со своими погибшими сыновьями... "Кому война, а кому ....".
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4 н.
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