Россия и Украина ведут переговоры о морском перемирии

АЛ Александр Лагуткин Неужели российские власти ничему не научили два минских обмана с этими бесами и их хозяевами. Бандеровской нечисти нужна передышка, чтобы перевооружиться и перегруппироваться. Опять пойдем на поводу?

SI Sergey Ivanov Александр Лагуткин Неужели российские власти ничему не научили два минских обмана с этими бесами и их хозяевами. Бандеровской нечисти нужна передышка, чтобы перевооружиться и перегруппироваться. Опять пойдем на поводу? «Водяное перемирие» означает снятие морской блокады с Одессы. Значит, корабли с оружием снова пойдут в Одессу! Да, оттуда они уйдут груженые зерном. Но ТУДА они привезут вооружение, которое будет убивать наших солдат! Что- то договорнячком попахивает. Похоже, наши олигархи нашли общий язык с олигархами украинскими. Все по Марксу: «Нет такого преступления, на которое не пошла бы буржуазия ради прибыли!».