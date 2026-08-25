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Аргументы недели

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Россия и Украина ведут переговоры о морском перемирии

Россия и Украина ведут переговоры о морском перемирии

На фоне усиления взаимных ударов по морской инфраструктуре в Черном и Азовском морях стороны конфликта обсуждают возможность заключения морского перемирия.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Неужели российские власти ничему не научили два минских обмана  с этими бесами и их хозяевами.  Бандеровской нечисти нужна передышка, чтобы перевооружиться и перегруппироваться.  Опять пойдем на поводу?
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4 н.
SI
Sergey Ivanov
Александр Лагуткин
Неужели российские власти ничему не научили два минских обмана  с этими бесами и их хозяевами.  Бандеровской нечисти нужна передышка, чтобы перевооружиться и перегруппироваться.  Опять пойдем на поводу?
«Водяное перемирие» означает снятие морской блокады с Одессы. Значит, корабли с оружием снова пойдут в Одессу! Да, оттуда они уйдут груженые зерном. Но ТУДА они привезут вооружение, которое будет убивать наших солдат! Что- то договорнячком попахивает. Похоже, наши олигархи нашли общий язык с олигархами украинскими. Все по Марксу: «Нет такого преступления, на которое не пошла бы буржуазия ради прибыли!».
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4 н.
АЛ
Александр Лагуткин
Похоже на то. До недавнего времени, почти четыре года этой войны наши продажные барыги гнали нефть по н/п &quot;Дружба&quot; в Болгарию на заводы Лукойла. На этих заводах российская  нефть перерабатывалась и заполняла баки бронетехники ВСУ.  Барыги гнали деньги в банки врагов, а Россия получала поток цинковых ящиков со своими погибшими сыновьями...   &quot;Кому война, а кому ....&quot;.
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4 н.