В центральный аппарат СК России будет представлена информация о ходе проверки по факту жилищной проблемы многодетной семьи из Волгограда

В СМИ сообщается, что многодетная семья из Волгограда приобрела жилье в многоквартирном доме, после чего обнаружилось, что в жилых помещениях проблемы с вентиляцией, в силу чего в них распространяется плесень.
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