8 главных побед Мирры Андреевой

Мирра Андреева играет в основном туре меньше двух лет, но вот-вот разменяет 60 побед в основах WTA. Треть из них – надо более рейтинговыми соперницами, а другая треть – в глубине сеток (начиная с третьего матча), так что Андреева уже умеет не только доходить до важных матчей, но и бороться в них за победу.