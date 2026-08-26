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Умер венгерский писатель Надаш

Умер венгерский писатель Надаш

Венгерский писатель Петер Надаш скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила его семья. «Петер Надаш умер утром 26 августа 2026 года в своём доме в Гомбошсеге», — говорится в сообщении на странице в соцсетях.

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