ВТБ в 2024 году заработал 551,4 млрд рублей благодаря сделкам и ралли на рынке

Чистая прибыль второго по величине госбанка России ВТБ в четвертом квартале сократилась на 52%, до 176,4 млрд рублей в сравнении с третьим кварталом, а всего в 2024 году банк заработал 551,4 млрд рублей, следует из материалов банка.