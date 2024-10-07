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Таджикистан отказался от товарищеского матча со сборной России по футболу

Таджикистан отказался от товарищеского матча со сборной России по футболу

Федерация футбола Таджикистана отказала Российскому футбольному союзу (РФС) в проведении товарищеского матча в октябре.

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