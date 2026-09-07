Le Monde: участие представителей Европы в переговорах с США было значительным

На прошедшие 6 сентября переговоры в Киев со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером приезжали дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн, советник канцлера Германии Фридриха Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер и советник по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл.