Le Monde: участие представителей Европы в переговорах с США было значительным

На прошедшие 6 сентября переговоры в Киев со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером приезжали дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн, советник канцлера Германии Фридриха Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер и советник по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл.
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