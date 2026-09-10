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Нижегородская правда

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Нижегородские школьники могут присоединиться к всероссийской акции «Сокровища русского языка»

Нижегородские школьники могут присоединиться к всероссийской акции «Сокровища русского языка»

С 10 сентября по 15 октября в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет всероссийская акция «Сокровища русского языка».

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