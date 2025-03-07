Депутат Белик — о плане «перевооружения Европы»: направлен на благо ВПК НАТО

Депутат Госдумы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT заявил, что план перевооружения Евросоюза на €800 млрд — это демонстративный шаг стран, которые придерживаются антироссийской политики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии