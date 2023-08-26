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«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.  Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест Дата проведения 26 августа, 17.

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