В Орле составили собирательный образ автомобиля «нарушителя»

КУ ОО «Организатор перевозок» на основе собранных среди жителей Орла фотографий и мнений составил собирательный образ автомобиля «нарушителя» парковки вблизи остановочного пункта дачных маршрутов – автобусной остановке «Комсомольская площадь».
КУ ОО «Организатор перевозок» на основе собранных среди жителей Орла фотографий и мнений составил собирательный образ автомобиля «нарушителя» парковки вблизи остановочного пункта дачных маршрутов – автобусной остановке «Комсомольская площадь».
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