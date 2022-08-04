Трасс заявила, что Великобританию спасет сланцевый газ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в четверг, 4 августа, заявила, что сланцевый газ и газ из Северного моря станут главными помощниками в борьбе с ростом стоимости жизни в Соединенном королевстве, – сообщает телеканал Sky News.