smi.today

3 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Шредер, в отличие от Шольца, ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК!!Сосновский расска...
  • Георгий Михалев
    А нам то что? Нам пох.ю.МК: Российские эм...
  • Борис
    Этот придурок обыкновенная выскочка , он в хабаровске дифелировал  в первых рядах защищая мокрушника фургала . Ему по...Сергей Шнуров при...

Трасс заявила, что Великобританию спасет сланцевый газ

Трасс заявила, что Великобританию спасет сланцевый газ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в четверг, 4 августа, заявила, что сланцевый газ и газ из Северного моря станут главными помощниками в борьбе с ростом стоимости жизни в Соединенном королевстве, – сообщает телеканал Sky News.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх