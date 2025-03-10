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MyPhone. C гаджетом по жизни!

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Свежие комментарии

  • thb68
    ну значит я скоро смогу его купитьiPhone с каждым г...
  • Ayrat Мухаметшин
    Не велика потеря. Ватсап вообще отстой, Телега рулит!На каких телефона...
  • Ливень
    задолбали презентовать, просто СДЕЛАЙТЕВ России запустят...

Может ли кнопочный Android-смартфон стоить как автомобиль

Может ли кнопочный Android-смартфон стоить как автомобиль

Компания Vertu представила очередную новинку премиум-класса. Несмотря на внешность традиционной кнопочной звонилки, гаджет под названием Signature S+ представляет собой смартфон на Android с небольшим сенсорным экраном.

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