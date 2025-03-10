Может ли кнопочный Android-смартфон стоить как автомобиль

Компания Vertu представила очередную новинку премиум-класса. Несмотря на внешность традиционной кнопочной звонилки, гаджет под названием Signature S+ представляет собой смартфон на Android с небольшим сенсорным экраном.
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