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Международный фестиваль молодежи собрал в Екатеринбурге участников из 200 стран

Международный фестиваль молодежи собрал в Екатеринбурге участников из 200 стран

РЕН ТВ На Урале 15 сентября оказались стерты границы между странами, профессиями и эпохами. Международный фестиваль молодежи собрал в Екатеринбурге тех, кому еще только предстоит определять, каким будет наше общее "завтра".

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