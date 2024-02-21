Здоровье кишечника и психическое здоровье тесно связаны — вот как их можно улучшить

Исследователи только нащупали поверхность связи между разумом и микробиомомВы когда-нибудь чувствовали «бабочек в животе»? Ощущали мгновенную яму, когда вот-вот должно было произойти что-то плохое? Или чувствовали, как ваш желудок скручивается в узел, когда вы собирались попасть в беду? Эти ощущения — результат работы кишечника и нервной системы (включающей мозг) в тандеме, а исследования показали, что здоровье кишечника и психическое здоровье тесно взаимосвязаны.