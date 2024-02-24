В Онеге проходит трёхдневный фестиваль «Рыба моя»

Торжественное открытие фестиваля накануне состоялось на центральной площади районного центраТоржественное открытие фестиваля накануне состоялось на центральной площади районного центраФестиваль «Рыба моя» в Онеге объединяет культурные, развлекательные и спортивные мероприятия, а также торговую ярмарку.