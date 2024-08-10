В Заречном на набережной Белоярского водохранилища открылся новый экопарк

В городе Заречный на набережной Белоярского водохранилища появился новый экопарк. Реализовать проект позволила победа города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году, сообщил в своем Telegram-канале министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
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