В Заречном на набережной Белоярского водохранилища открылся новый экопарк

В городе Заречный на набережной Белоярского водохранилища появился новый экопарк. Реализовать проект позволила победа города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году, сообщил в своем Telegram-канале министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.