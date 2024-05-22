Гендиректор "Зенита" Медведев назвал "не по адресу" вопрос о шутке Безрукова

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев в интервью "РБ Спорт" заявил, что не надо обращаться в клуб за реакцией на слова депутата Госдумы Николая Новичкова на шутку полузащитника "Рубина" Руслана Безрукова.