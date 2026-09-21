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Встреча «„Читаем с Гоголем“. Уилки Коллинз „Женщина в белом“»

Встреча «„Читаем с Гоголем“. Уилки Коллинз „Женщина в белом“»

Литературный Дома Гоголя продолжает встречи, посвящённые произведениям мировой литературы. На этот раз участники обратятся к роману английского писателя Уилки Коллинза, который считается одним из ранних примеров детективного жанра.

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