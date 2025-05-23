Есть люди, которые не верят даже прогнозам государственного метеорологического института, если не прочтут их в своей газете Представляем прогноз на 23 мая в Брянске

Есть люди, которые не верят даже прогнозам государственного метеорологического института, если не прочтут их в своей газете Представляем прогноз на 23 мая в БрянскеСегодня, 23 мая, воздух прогреется до +23 градусов, словно природа решила устроить себе небольшой отпуск.