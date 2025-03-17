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Царьград

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Соглашение о мире: США хочет признать Крым за Россией - источник

Соглашение о мире: США хочет признать Крым за Россией - источник

Американский лидер Дональд Трамп, по информации западного СМИ, заявил о готовности признать полуостров Крым русской территорией в рамках мирного соглашения по Украине.

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