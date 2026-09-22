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Царьград

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МЧС: В горах Кабардино-Балкарии за 2026 год спасено 104 человека

МЧС: В горах Кабардино-Балкарии за 2026 год спасено 104 человека

С начала 2026 года в Кабардино-Балкарии проведено 70 спасательных операций, спасено 104 человека, 34 погибли.

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