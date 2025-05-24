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В России призвали проверить слова замруководителя офиса Зеленского о войне с Россией

В России призвали проверить слова замруководителя офиса Зеленского о войне с Россией

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал проверить заявление замруководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского Ирины Верещук о вражде и войне с Россией на экстремизм, сообщает РИА Новости.

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