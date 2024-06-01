Врио губернатора ХМАО проведет первое заседание правительства региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук сообщил, что в воскресенье проведет первое заседание правительства региона, где заслушает доклады своих заместителей.
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