«Займер» за II кв. хочет выплатить в качестве дивидендов 100% прибыли

Чистая прибыль микрофинансовой компании (МФК) «Займер» во втором квартале составила 1,2 млрд рублей. При этом все 100% заработанной за квартал прибыли совет директоров МФК рекомендовал направить на дивидендные выплаты, следует из сообщения компании.