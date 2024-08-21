«Займер» за II кв. хочет выплатить в качестве дивидендов 100% прибыли

Чистая прибыль микрофинансовой компании (МФК) «Займер» во втором квартале составила 1,2 млрд рублей. При этом все 100% заработанной за квартал прибыли совет директоров МФК рекомендовал направить на дивидендные выплаты, следует из сообщения компании.
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