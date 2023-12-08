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«Хетафе» обыграл «Валенсию» в матче с тремя удалениями

«Хетафе» обыграл «Валенсию» в матче с тремя удалениями

В чемпионате Испании игрой «Хетафе» — «Валенсия» открылся 16-й тур. Хозяева поля победили – 1:0. Почти весь второй тайм «Валенсия» провела вдесятером – на 50-й минуте вторую желтую карточку получил Габриэл Паулиста.

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